Aladağ Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Aladağ Halk Eğitim Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ahşap boyama, takı tasarımı, dikiş nakış ve kilim dokuma ürünleri sergilendi.

Aladağ Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'nun açılışını yaptıkları Halk Eğitim Merkezi'ndeki sergide, kursiyerlerin yıl boyunca ahşap boyama, takı tasarım ve dikiş nakış ile kilim dokuma dallarında hazırladıkları ürünler yer aldı.

Akgedik, kursiyerlerin yaptığı çalışmalarla vakitlerini daha verimli değerlendirdiklerini ve kaybolmaya yüz tutmuş yöresel sanatları yaşattıklarını söyledi.

Katılımcılar daha sonra sergiyi gezdi.