Akhisar Belediyesi'nin düzenlediği Çağlak Festivali Edis konseri ile sona erdi

Akhisar Belediyesi'nin düzenlediği 564. Çağlak Festivali'nin kapanışında Edis konser verdi. Konserde on binlerce kişi eğlendi ve Akhisarlı SMA Hastası Ebrar bebek için destek istendi.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çağlak Festivali, Edis konseri ile son buldu. Edis'in sevilen şarkılarını seslendirdiği konsere, Manisa'nın merkez ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de on binlerce kişi katıldı.

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl 564'üncüsü düzenlenen Çağlak Festivali'nin kapanış konserinde ünlü popçu Edis sahne aldı. 22 Mayıs Pazartesi günü Teoman konseri ile başlayan festivalde daha sonra sırasıyla Duman, Sefo, Ziynet Sali sahne almıştı.

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı konserde, alanı dolduran vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Dansçılar, ışık şovları ve havai fişek gösterisi ile renklenen gecede Edis, konser alanını dolduran Akhisarlıların muhteşem göründüğünü söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "564. Çağlak Festivalimizin son konserini Edis ile taçlandırdık. Akhisar tarihinin en kalabalık konserlerinden birine daha imza attık ve çok keyifli bir festival oldu. Özgürce şarkılar söyledik ve eğlendik. Manisa'nın ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de bir çok misafiri Akhisar'ımızda ağırladık. Şehrimize hareket getiren bir festival oldu gerçekten" dedi.

Konserlerin devam edeceğinin müjdesini veren Başkan Dutlulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Akhisar'ın Kurtuluş Günü etkinliklerinde iki büyük konser daha yapacaklarını söyleyerek, etkinliklere katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Dutlulu daha sonra sahnede ünlü popçu Edis ile beraber Akhisarlı SMA Hastası Ebrar bebek için vatandaşlardan destek istedi.

Konuşmaların ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ünlü sanatçı Edis'e günün anısına zeytin fidanı ile zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti.