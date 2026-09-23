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Ağrı Valisi Bozkurt, hidroterapi havuzlarını inceledi, göz kliniği açılışına katıldı

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Ağrı Valisi Bozkurt, hidroterapi havuzlarını inceledi, göz kliniği açılışına katıldı
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde hizmete alınan hidroterapi havuzlarını inceledi. Bozkurt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni Göz Hastalıkları Kliniğinin açılışına katılarak sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kentte sağlık ve sosyal yaşam alanında hayata geçirilen yatırımları yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, kentte sağlık alanında sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek üzere çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vali Bozkurt, ilk olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde hizmete alınan hidroterapi havuzlarını inceledi. Burada sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Bozkurt, ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni Göz Hastalıkları Kliniğinin açılışına katılan Vali Bozkurt, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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