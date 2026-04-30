Ağrı'da öğrenciler baharı mangalla karşıladı
Ağrı'nın Hamur ilçesinde Özdirek Oluklu İlkokulu'nda öğrenciler, uzun kışın ardından baharın gelişini mangal etkinliğiyle kutladı.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde Özdirek Oluklu İlkokulu'nda öğrenciler, uzun kışın ardından baharın gelişini mangal etkinliğiyle kutladı.
Hamur ilçesine bağlı Özdirek Oluklu İlkokulu'nda öğrenciler, karlı ve zorlu geçen kış mevsiminin ardından baharı coşkuyla karşıladı. Kış aylarında genellikle kapalı alanlarda vakit geçirmek zorunda kalan öğrenciler, karların erimesiyle birlikte yeniden açık havayla buluştu. Okulun arka bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler mangal keyfi yaptı. Masaların kurulduğu, çeşitli süslemelerin yapıldığı etkinlikte öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Uzun süredir dışarıda etkinlik yapamamanın özlemini yaşayan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. - AĞRI