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Ağrı'da İl Eğitim Güvenliği Kurulu, Vali Bozkurt başkanlığında 2. kez toplandı

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Ağrı'da İl Eğitim Güvenliği Kurulu, Vali Bozkurt başkanlığında 2. kez toplandı
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu'nun 2. toplantısı yapıldı. Toplantıda öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi için kurumların mevcut çalışmaları ve planlanan tedbirler değerlendirildi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine yönelik çalışmaların ele alındığı İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu'nun 2. toplantısı yapıldı.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, İŞKUR İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kurum amirlerinin sunumlarında, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut faaliyetler ele alınırken önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Toplantıda, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası iş birliği kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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