Ağrı'da Eğitime Destek Platformu toplantısı Cengiz Tokmak'ın katılımıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da Eğitime Destek Platformunun kasım ayı toplantısı, AK Parti MKYK Üyesi Cengiz Tokmak'ın katılımıyla yapıldı. STK başkanları ve kurum amirlerinin katıldığı toplantıda eğitim çalışmaları değerlendirildi; Yeşilay sunumunun ardından EDP Başkanı Turgut Özmüş teşekkür etti.
Ağrı'da Eğitime Destek Platformu Kasım ayı toplantısı, Karadeniz EDP Bölge Sorumlusu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve önceki dönem Sinop Milletvekili Sayın Cengiz Tokmak’ın katılımı, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ve kurum amirlerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda, eğitim alanında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve eğitime destek faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Program, Yeşilay Başkanı tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sunulmasıyla sona erdi.
Eğitime Destek Platformu Başkanı Turgut Özmüş, toplantıya katılan Cengiz Tokmak’a, STK başkanlarına ve kurum amirlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, eğitim alanında ortak çalışmaların ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Haber: Servet Arslan