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Ağrı'da Eğitime Destek Platformu Kasım ayı toplantısı, Karadeniz EDP Bölge Sorumlusu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve önceki dönem Sinop Milletvekili Sayın Cengiz Tokmak’ın katılımı, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ve kurum amirlerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, eğitim alanında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve eğitime destek faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Program, Yeşilay Başkanı tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sunulmasıyla sona erdi.

Eğitime Destek Platformu Başkanı Turgut Özmüş, toplantıya katılan Cengiz Tokmak’a, STK başkanlarına ve kurum amirlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, eğitim alanında ortak çalışmaların ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu