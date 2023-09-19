Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaret etti

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette eğitim ve yargı alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, eğitim ve yargı alanlarında yürütülen çalışmalar ve iş birliği imkanları görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, Başsavcı Çalış'a teşekkür ederek, eğitim kalitesinin artırılması için yargı ile iş birliği içinde olacaklarını söyledi.

Başsavcı Çalış da, Kökrek'in konukseverliğinden dolayı teşekkür ederek, eğitimin önemine vurgu yaptı. Çalış, "Eğitim ve yargı, toplumun temel direkleridir. Bu iki kurum arasındaki iş birliği, toplumsal huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacaktır. Bizler de bu amaçla her zaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI