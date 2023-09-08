Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, eğitimcilere seslendi

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, eğitimcilere insan yetiştirmenin ülkenin en önemli meselelerinden biri olduğunu belirtti. Kaymakam Han, okul müdürlerinin kilit bir role sahip olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, eğitimcilere seslenerek insan yetiştirmenin ülkenin en önemli meselelerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaymakam Han başkanlığında sene başı müdürler toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda 2023-2024 öğretim yılı Müdürler Kurulu toplantısında eğitimcilere seslenen Kaymakam Han okul müdürlerine hitap etti. Kaymakam Han, okul müdürlerinin yaptıkları işin öneminin bilincinde olarak çalışmalarını, insan yetiştirmenin ülkenin en önemli meselelerinden biri olduğunu ve bu noktada okul müdürlerinin kilit bir role sahip olduklarını belirtti. Başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulunan Kaymakam Han, "Yeni eğitim öğretim yılının okullarımız, ilimiz ve ülkemiz için başarılarla ve güzelliklerle dolu geçmesi dileğiyle tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize güzel bir öğretim yılı diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR