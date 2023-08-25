2023 KPSS ve Öğretmenlik Sınavı Sonuçları Açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi ve cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı. İtirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) İktisat Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun 'E' olarak verilen cevabının 'D' olarak değiştirilmesine; 06 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 72 numaralı sorunun 'E' olarak verilen cevabının 'B' olarak değiştirilmesine, Biyoloji Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 14 numaralı sorunun 'E' olarak verilen cevabının 'A' olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.