Eğitim Uzmanı Cihat Şener, Nagehan Alçı'nın sözünü kesmesine çok sinirlendi: Beni yayından alınız

HaberTürk yayınına konuk olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Gazeteci Nagehan Alçı'nın araya girmesi üzerine sinirlendi. "Kanal sizin zaten müsaade eder misiniz?" diyen Şener, son olarak moderatöre dönüp "Lütfen beni yayından alınız" diyerek tepki gösterdi.

HaberTürk ekranlarında Muharrem Sarıkaya'nın konukları arasında Prof. Dr. Acar Baltaş, Cihat Şener, Dr. Tomris Cesuroğlu, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Selçuk Pehlivanoğlu ve Nagehan Alçı yer aldı.

ORTAM GERİLDİ

Konuklar, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacak olmasını ve koronavirüs sürecini değerlendirirken bir anda ortam gerildi. Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili yeterli önlemler alınıp alınmadığını sorgularken, "Geçen sene neredeydiniz? Niye geçen sene önlemeler almadınız da bir Milli Eğitim Bakanı değiştirdik?" dedi.

"CİHAT BEY'İ ÜZÜLEREK DİNLİYORUM"

Şener konuşurken araya giren Nagehan Alçı, okulların açılmasıyla ilgili "1,5 yıl sonra 18 milyon çocuğun okullara kavuştuğu gün bu kadar moral bozulmasını, bu kadar tecrübeli Cihat Bey'i üzülerek dinliyorum" diye konuştu.

"BENİ YAYINDAN ALINIZ"

Şener ise Alçı'nın araya girmesiyle, "Müsaade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba? Kanal sizin nasıl olsa, dikkatimi dağıtmayın. Muharrem bey beni yayından alınız" diye tepki gösterdi. Alçı, "Nihayet bu konuda pozitif bir gündem yarattık, o yüzden isyan ediyorum, lütfen motivasyonu bozmayalım" ifadesini kullandı.

Moderatör Sarıkaya ise sık sık "Nagehan lütfen müsaade eder misin?" diyerek araya girmeye çalıştı.