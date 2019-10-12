Eğitim için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, dili dışarda verdiği pozla eleştiri yağmuruna tutuldu

12.10.2019 14:30

Söylediği her söz attığı her adım haber olan genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla yine çok konuşuldu. Tilki, Instagram hesabından dili dışarıda verdiği pozu "Günaydın" pozuyla paylaştı.

"DİL ÖĞRENMEYE GİTMİŞ GERÇEKTEN"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bol bol fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, karelerine düştüğü yorumlarla da dikkat çekiyor. Ancak genç şarkıcı bu defa dili dışarıda verdiği pozla gündemde. Tilki'nin "Günaydın" notunu düştüğü kareye bazı takipçileri "Dil öğrenmeye gitmiş gerçekten" yorumlarıyla şarkıcıyı eleştirdi.

"SÜRPRİZİM VAR"

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. California'da eğitimine devam edecek olan Aleyna Tilki, ABD'den ilk fotoğrafını "Merhaba Amerika! Sana büyük bir sürprizim var" notuyla yayınlamıştı.