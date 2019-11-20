Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu

20.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:25

Bartın Amasra İlçesine bağlı Tarlaağzı köyü açıklarında emrinde görevli iki uzman çavuş ile birlikte eğitim dalışı yapan 34 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Astsubay Hakan Karataş, girdikleri mağaradan çıkamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA PERSONEL KATILDI

Dalış için görevli personelin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sahil güvenlik ve AFAD personeli sevk edildi. Gece Sahil Güvenlik dalgıçları ve sivil dalgıçlar tarafından yapılan arama, kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİ MAĞARADA BULUNDU

Sabahın erken saatlerinde takviye olarak gelen İstanbul Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda görevli 8 kişi Su altı arama kurtarma timi, İstanbul, İzmir ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 20 kişilik dalgıç ekibi ile Samsun ve Sinop'tan gelen 8 kişilik polis dalgıç ekibi ile birlikte arama çalışmalarına yeniden başlanıldı.

Yapılan aramalarda Astsubayın cansız bedenine son olarak girdikleri mağarada ulaşıldı. Şehit Astsubayın cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, burada eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken, Astsubay Hakan Karataş gözden kayboldu.

Bir süre astsubayı arayan uzman çavuşlar sonuç alamayınca durum Sahil Güvenlik arama kurtarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, denizde astsubayı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda askerinin cansız bedeni bulundu.

Kaynak: İHA