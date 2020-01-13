Eğitim camiasından Başkan Say'a teşekkür ziyareti

13.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:09

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve beraberindeki eğitimciler, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret ederek, eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.



Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, beraberindeki Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Van Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sağınç ve Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu'yla Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında değerlendirmelerde bulunan Müdür Tevke, Başkan Say'ın yaptığı hizmetlerin yanı sıra, okulların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda kendilerine bir bütçe ayırdığını ve okulların boya, badana, bahçe düzenlenmesi gibi önem arz eden ihtiyaçlarını da gidererek çözüme kavuşturduğunu belirtti. Tevke, "Çok ciddi sorunları gayret ile kısa bir zamanda gerçekleştirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Eğitime verdiğiniz destek ve katkıları çok önemli buluyoruz. Milli eğitim camiası, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İsmail Say ise, gerek şahsı gerekse de belediye olarak eğitime çok önem verdiklerini belirtti. Eğitim için ellerinden geleni imkanlar dahilinde yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Başkan Say, "Eğitim için okullarımız olsun, öğrencilerimiz olsun fiziki şartlarını elverişli hale getirmeliyiz. Eğer biz yeterince elverişli bir hale getiremezsek, kaliteli bir eğitim veremesek, bir şey de isteyemeyiz. İleride imkanlarımız artarsa daha fazla destek vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Birlikte çalışmanın öneminin de vurgulandığı ziyarette, sorun ve sıkıntıların üzerinde birlikte gelineceğine değinildi. Ziyaret, Başkan Say'a çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA