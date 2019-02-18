Eğitim-Bir-Sen'de Ali Yalçın Güven Tazeledi

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanlığına yeniden seçilen Ali Yalçın, "Yeni arayışların baş gösterdiği bir dönemde gelenekten geleceğe bir köprü kurmanın, yerelden evrensele emeğin değerini artıracak yeni bir yol bulmanın çabasıyla sendikal yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, Genel Başkan Ali Yalçın ve ekibi tekrar seçildi.

Yalçın, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni ufuklardan yeni umutlara yolculuklarında daha çok çalışacaklarını, vaadlerin gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını belirten Yalçın, "Yeni arayışların baş gösterdiği bir dönemde gelenekten geleceğe bir köprü kurmanın, yerelden evrensele emeğin değerini artıracak yeni bir yol bulmanın çabasıyla sendikal yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, seçim sürecinde nezaket içerisinde bir rekabet süreci yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sendikamızın hukukuna, saygınlığına, sendikamıza emek vermiş arkadaşlarımıza gölge düşürmeyecek bir seçim sonucu var. Kazansın veya kaybetsin hiçbir arkadaşımız kazanma veya kaybetme terimiyle açıklanmayacak şekilde bir katkı sunmuştur. Her katkı son derece kıymetlidir. Başta nezaketle rekabet süreci yürüten bağımsız adayları, listeden aday olarak inisiyatif alma noktasında bir adım öne çıkan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA