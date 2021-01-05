Egemen Uysal kimdir, kaç yaşında? Exxen Sihirli Annem Cem kimdir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen dizileri ve programları ile ilgi çekiyor. 2000li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem, Exxen için tekrar çekiliyor! Sihirli Annem çocuk oyuncularından biri olan Cem karakteri de büyük ilgi gördü. Peki Exxen Sihirli Annem Cem kimdir? Egemen Uysal kimdir, kaç yaşında?

2000li yılların en sevilen dizisi Sihirli Annem, Exxen'de tekrar çekiliyor! Çocukların en sevdiği dizilerden biri olan Sihirli Annem'in yeni versiyonunda aynı hikaye, farklı oyuncularla dikkat çekiyor. Exxen dizilerinden Sihirli Annem yine çocuk oyuncularıyla dikkat çekiyor! İzleyiciler, Exxen Sihirli Annem Cem kimdir?, Cem karakterini canlandıran Egemen Uysal kimdir, kaç yaşında? sorularını canlandırıyor. İşte cevaplar...

SİHİRLİ ANNEM'İN CEM'İ EGEMEN UYSAL KİMDİR?

Egemen Uysal 2008 yılında Bursa'da doğmuştur. 13 yaşındadır ve Bursalıdır. Ekim Sanat'ta oyunculuk eğitimleri alan Egemen Uysal Peyami Safa Ortaokulu'nda okumuştur. Ortaokul öğrencisi olan Egemen Uysal 13 yaşındadır. Gitar ve piyano eğitimleri alan Egemen Uysal kitap okumayı çok seven bir çocuktur. Şimdilerde Exxen Sihirli Annem'de Cem karakterini canlandırmaktadır.