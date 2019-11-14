Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı

14.11.2019 22:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:08

Türkiye Cumhuriyeti'nin Çekya Büyükelçisi olarak atanan Avrupa Birliği eski bakanı Egemen Bağış, görevine başladı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerlerinin anısına yapılan şehitliğe gerçekleştirdiği ziyarette Büyükelçi Bağış'a eşi Beyhan Bağış, Türkiye'nin Prag Askeri Ataşesi Albay Şevket Aktay'ın yanı sıra Türk vatandaşları da eşlik etti.

TÜRK ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Ülkedeki üç önemli şehitlikten biri olan Pardubice Türk Şehitliğine çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Bağış, burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz bir zamanlar savaştıkları Rus askerleri ile karşılıklı yatıyor." dedi.

ÇEKYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

Bağış, göreve başlarken ziyaret ettiği şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, Çekya sınırları içerisindeki diğer şehitlikleri de ilk fırsatta ziyaret edeceğini vurguladı.

Bağış, şehitlik ziyaretinin ardından, Çekya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Marketa Sarbochova'ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan güven mektubunun örneğini vererek, resmi temaslarına başladı. İlk diplomatik temas olarak Belçika Büyükelçiliğince düzenlenen Belçika Ulusal Günü'ne katılan Bağış, burada Çekya Başbakanı Andrej Babis ile de görüştü.

Kaynak: AA