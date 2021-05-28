Ege Seramik AŞ 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Ege Seramik AŞ 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 27 Mayıs Perşembe günü İzmir Kemalpaşa'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ege Seramik AŞ 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 27 Mayıs Perşembe günü İzmir Kemalpaşa'da gerçekleştirildiğini duyurdu. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ve diğer gündem maddeleri ortaklar ve pay sahiplerine fiziksel ve canlı yayın ortamında aktarıldı. Ege Seramik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bu yıl da ortaklarımıza kar dağıtımı yaparak, geleneğimizi devam ettirdik" ifadelerine yer verildi.

Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi, tüm dünya ekonomileri gibi yüzyılda bir rastlanan salgın felaketi neticesinde çok zorlu bir yıl geçirdi. Tüm olumsuz şartların yansımalarına rağmen, çok değerli sonuçlara ulaşmayı başardığımız bir yıl oldu. Bu başarıdaki en önemli pay, hiç kuşkusuz ki bu zorlu dönemde ara vermeksizin büyük özverilerle faaliyetlerimizi devam ettirmemizi sağlayan tüm kademelerdeki çalışanlarımızındır" dedi.

"BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 128 SIRA YÜKSELDİK"

Şirketin bir önceki yıla göre 128 sıra yükselerek Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer aldığını belirten Polat, "2020 yılında bu zorlu süreci, bilgi birikim ve tecrübemizi ile aşarak koşullarımızı daha iyi noktalara taşıdık. Hissedarlarımızın da desteği ile var gücümüzle çalışmaya, üretmeye, müşterilerimizin hayatına estetik ve değer katmaya, küresel arenadaki güçlü pozisyonumuzu daha da ilerilere taşımaya devam ettiğimiz bu yıl, aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde geleneğimizi bozmayarak, ortaklarımıza bu yıl da kar dağıtıyor olduğumuz için ben ve tüm çalışanlarımız mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Polat, "Türk sanayisinde ve sektörümüzde, yeniliklerin öncüsü olmaya devam ederek, markamızın gücünü, firmamızın başarılarını hep birlikte korumaya ve geliştirmeye, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı