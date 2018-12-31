Ege Perla, Aralık Konserlerine Pinhani İle Muhteşem Bir Final Yaptı!

Son olarak kendilerine özgü tarzlarıyla kalpleri fetheden Pinhani'yi misafir eden Ege Perla, konserde 5.000 kişiyi ağırladı.

Türkçe rap müziğin önemli isimlerinden Sansar Salvo, hemen arkasından alternatif müziğin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet, son olarak sesi ve müziğiyle dinleyenler büyüleyen Nilipek'in sahne aldığı Ege Perla'da, Pinhani konseriyle muhteşem bir final gerçekleşti.

Alternatif rock türünde yaptıkları müzikleriyle kendilerine büyük bir dinleyici kitlesi edinen Pinhani, konserde dillerden düşmeyen Ne Güzel Güldün, Hele Bi Gel, Dön Bak Dünyaya şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Yitirmeden adlı şarkıda Pinhani'ye sahnede İzmir Aziz Erol Güzelcan Sağlık Lisesi'nden öğrenciler işaret diliyle eşlik etti.

Yeni yılın sihirli ruhunu eğlence dolu konserleriyle taçlandıran Ege Perla'da, Pinhani Konseri 5.000 misafirin katılımıyla unutulmaz konserler arasında yerini aldı.

Kaynak: Bültenler