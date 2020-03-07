Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişe izin yok
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Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişe izin yok

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.

07.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:21
Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişe izin yok

, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle 'nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız 'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor."

Kaynak: İHA

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