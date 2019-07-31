Son dakika! Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika! AFAD'ın açıklamasına göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA
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