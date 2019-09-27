27.09.2019 17:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathane ise Ege Denizi'nin Saros Körfezi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Çevre illerden de hissedildi deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu.

İSTANBUL'DA DÜNDEN BU YANA ONLARCA DEPREM OLDU

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da çok sayıda artçı sarsıntı oldu.

Kaynak: DHA