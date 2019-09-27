Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi ve çevresinde meydana gelen depremler sonrası Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.09.2019 17:09
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathane ise Ege Denizi'nin Saros Körfezi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Çevre illerden de hissedildi deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu.

İSTANBUL'DA DÜNDEN BU YANA ONLARCA DEPREM OLDU

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da çok sayıda artçı sarsıntı oldu.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et