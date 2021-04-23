'Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
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'Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı

'Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ valisiyken trafik kazasında yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı 1996 model makam aracı, internetten 260 bin liraya satışa çıkarıldı.

DENİZLİ valisiyken trafik kazasında yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı 1996 model makam aracı, internetten 260 bin liraya satışa çıkarıldı.

Denizli valisiyken 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam aracı, kentteki bir oto galeri tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldı. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de görev yapan, 'Efsane Vali' olarak anılan Yazıcıoğlu'na kentte kullanması için tahsis edilen 1996 model cip, 260 bin lira fiyatla ilana konuldu. Galeri tarafından ilanın başlığında, 'Vali Recep Yazıcıoğlu Makam Aracı' ifadelerine yer verildi. Galeri sahibi Burak Soymaç, Vali Yazıcıoğlu'nun Denizli ve Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Vali Yazıcıoğlu'nun makam aracının valilik tarafından açık arttırmayla 2018'de satıldığını, aracı alan kişinin kendileri aracılığıyla satışa sunduğunu söyledi. Çok özel bir aracın satışa çıktığını ifade eden Soymaç, "Bir müşterimiz 2 yıl önce Denizli Valiliği'nin yaptığı açık arttırmaya katılıp bu aracı satın almış. Çok fazla binmemiş. Satmak istedi ve bize getirdi. Galerimizde sergileyip satışa sunduk. Denizli'nin eski valilerinden Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam arabası olması dolayısıyla çok yoğun bir ilgi var. 260 bin lira fiyatla satışa çıkardık. Talep çok, telefonlarım susmuyor. Kısa sürede satılacağını düşünüyorum. Satılmazsa bu özel aracı kendimiz alıp galerimizde sergilemeyi düşünüyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
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