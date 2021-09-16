eFootball 2022 PC sistem gereksinimleri açıklandı
Minimum ekran kartı gereksinimi GeForce GTX 660 Ti olarak belirtildi.
30 Eylül tarihinde Playstation, Xbox ve PC platformları için ücretsiz çıkarılacak eFootball 2022 için gerekli olan Sistem Gereksinimleri açıklandı. Geliştirme aşamasında Unreal Engine 4 kullanılan oyun için KONAMI şirketi daha iyi 1 vs 1 mücadeleleri ve oyuncu animasyonları sunmayı planlıyor. Oyunun PC sistem gereksinimlerine bakıldığında Playstation veya Xbox'daki gibi güzel gözükmeme ihtimali bulunuyor.
eFootball 2022 minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2300/ AMD FX-4350
RAM: 8 GB
Ekran kartı: GeForce GTX 660 Ti/ Radeon HD 7790
Depolama: 50 GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-7600/ AMD Ryzen 5 1600
RAM: 8 GB
Ekran kartı: GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 590
Depolama: 50 GB boş alan