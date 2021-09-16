eFootball 2022 PC sistem gereksinimleri açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

eFootball 2022 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Playerbros - Haberler | Gamegar
eFootball 2022 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Minimum ekran kartı gereksinimi GeForce GTX 660 Ti olarak belirtildi.

30 Eylül tarihinde Playstation, Xbox ve PC platformları için ücretsiz çıkarılacak eFootball 2022 için gerekli olan Sistem Gereksinimleri açıklandı. Geliştirme aşamasında Unreal Engine 4 kullanılan oyun için KONAMI şirketi daha iyi 1 vs 1 mücadeleleri ve oyuncu animasyonları sunmayı planlıyor. Oyunun PC sistem gereksinimlerine bakıldığında Playstation veya Xbox'daki gibi güzel gözükmeme ihtimali bulunuyor.

eFootball 2022 minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2300/ AMD FX-4350

RAM: 8 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 660 Ti/ Radeon HD 7790

Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-7600/ AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 590

Depolama: 50 GB boş alan

Playerbros - Son Dakika Haberleri
Teksas'ta kürtaj yasasını destekleyen video oyun şirketinin CEO'su John Gibson istifaya zorlandı

Teksas'ta kürtaj yasasını destekleyen video oyun şirketinin CEO'su John Gibson istifaya zorlandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Düm Tek Tek
Spor Fatih Terim Ali Koç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Tahir Büyükakın Güzel Sözler Gazeteler Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: eFootball 2022 PC sistem gereksinimleri açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 23:09:26. #1.12#