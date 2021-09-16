eFootball 2022 PC sistem gereksinimleri açıklandı

30 Eylül tarihinde Playstation, Xbox ve PC platformları için ücretsiz çıkarılacak eFootball 2022 için gerekli olan Sistem Gereksinimleri açıklandı. Geliştirme aşamasında Unreal Engine 4 kullanılan oyun için KONAMI şirketi daha iyi 1 vs 1 mücadeleleri ve oyuncu animasyonları sunmayı planlıyor. Oyunun PC sistem gereksinimlerine bakıldığında Playstation veya Xbox'daki gibi güzel gözükmeme ihtimali bulunuyor.

eFootball 2022 minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2300/ AMD FX-4350

RAM: 8 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 660 Ti/ Radeon HD 7790

Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-7600/ AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 590

Depolama: 50 GB boş alan

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