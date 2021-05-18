Efes Selçuk Belediye Meclisi Mayıs Toplantısı'nın ilk oturumu yapıldı

Efes Selçuk'ta alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda parke taş ve bordür döşemesi yapımı için finansman yetkisi konulu madde de görüşüldü.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e verilen yetki ile İller Bankası'ndan alınacak kredi ile Efes Selçuk'ta alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda 50 bin metrekare taş ve bordür döşemesi yapılacak.

Konu ile ilgili olarak meclisi bilgilendiren Başkan Sengel alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda parke taş ve bordür döşemesinin gerçekleşeceğini belirterek; "Bilindiği üzere Efes Selçuk'un uzun zamandan beri yollarla ilgili sıkıntısı var. Biz de uzun zamandan beri bu konu üzerine çalışıyoruz. Gelir gelmez yolları ele alarak, 55 bin metrekare yol yaptık. Geçen süreç içerisinde Gediz Elektrik'in çalışmaları, İZSU'nun yaptığı kazılar ve aynı zamanda İZMİR GAZ'ın da kazıları dahilinde 14 Mayıs ve Zafer mahallelerinde yollar hatta kaldırımlarla ilgili büyük bir sıkıntı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden öncelikle alt yapı çalışmalarının sona erdiği yerlerin yolları ve kaldırımlarının topyekûn yapılması için çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler