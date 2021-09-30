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Liste Geri GÜNCEL EFELER'İN TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

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Liste Geri GÜNCEL EFELER'İN TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EFELER, AYDIN (Habermetre) - Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ; daha modern ve yaşanılabilir bir marka kent oluşturmak için ardı ardına projelerini hayata geçirirken, daha temiz bir Efeler için de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 323 çalışanıyla 7 gün 24 saat mesai harcıyor. 3 vardiya olarak görev yapan Efeler'in temizlik ekipleri, tüm gün olduğu gibi gece boyunca da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçenin her bir köşesindeki konteynerleri, yeni nesil 4 bin ve 2 bin 500 litrelik yer üstü çöp konteynerlerini ve araçların giremediği dar sokaklarda bulunan çöp kovalarını sürekli kontrol ederek boşaltıyor.

PAZAR YERLERİ PIRIL PIRIL

"Temiz Çevre, Temiz Efeler" misyonuyla ilçe genelinde daha temiz bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren temizlik ekipleri, rutin olarak çöpleri toplamanın yanı sıra Efeler'de her gün kurulan pazar yerlerinin temizliğini de titizlikle sağlıyor. Ekiplerin bu kapsamdaki son adresi Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı oldu. Ekipler, mobil yıkama aracı ile geç saatlere kadar çalışıp, pazar alanını pırıl pırıl yaptı.

Liste Geri GÜNCEL EFELER'İN TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

Liste Geri GÜNCEL EFELER'İN TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

Liste Geri GÜNCEL EFELER'İN TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

Liste Geri GÜNCEL EFELER'İN TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

Liste Geri GÜNCEL EFELER'İN TEMİZLİK EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

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