Efe, okul dönüşü köpek saldırısında başından yaralandı (2)

ISPARTA (DHA) - MAHALLEDE BAŞIBOŞ KÖPEKLER TOPLANIYOR

Isparta'da, dün okuldan evine dönerken, sahibinin gezdirdiği Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan Ahmet Efe Erol'un başında, 3 ısırık olduğu belirlendi. Köpek, bakımının yapıldığı inşaat alanında gözlem altında tutulurken, belediye ekipleri de mahalledeki küpesiz köpekleri toplamaya başladı. Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri, mahalledeki başıboş ve küpesiz köpekleri iğneyle uyuşturduktan sonra rehabilitasyon için hayvan barınağına götürdü.

Çünür Mahallesi'nde oturan İsmail Türker de daha önce yaşadığı olayı anlatarak, "Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde 3 kıza köpekler saldırdı. Ben kurtardım. Burada köpek çok. Başıboş köpeğin ne yapacağı belli olmaz" dedi.