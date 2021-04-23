Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı saat 11.00'da Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonrasında bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Özbek yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Famiyet - Feridun Sözen İlkokulu öğrencilerinden Sariye Akçay ve Aras Bektaş birer şiir okudu. Şiirlerin okunmasından sonra program sona erdi. Kutlama programı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske konularına titizlik gösterilerek gerçekleştirildi.

Programa Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Garnizon Komutanı Piyade Albay Fuat Kara, resmi kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. - BALIKESİR

Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması
Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
MSB'den '23 Nisan'a özel video
MSB'den '23 Nisan'a özel video
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edremit'te sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:03:42. #1.15#

title