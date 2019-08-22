Edremit'te sazlık yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe yol açan yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesine yakın bir yerde bulunan barınaktaki hayvanlar ise alevlerden zarar görmezken, diğer yerleşim yerlerinden uzaktaki 3 katlı villanın bahçesindeki otların yandığı belirtildi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.