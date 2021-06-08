Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
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Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | 3. Sayfa

Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir saat etkili olan sağanakta yıldırım düşen bir evde yangın çıktı.

Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir saat etkili olan sağanakta yıldırım düşen bir evde yangın çıktı. İlçenin çeşitli yerlerinde yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30'da başlayan ve ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edremit'in Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde eski belediye başkanı Ahmet Öner'in yaşadığı evin çatısına yıldırım düştü. Evde yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 ekip yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ayrıca ilçenin bir çok bölgesinde yollar sular altında kaldı. Sürücüler ve yayalar su basan cadde ve sokaklarda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle İzmir Çanakkale yolunda da su baskınları yaşandı. İlçede bazı araç alt geçitleri de sular altında kaldı. Bir çok sürücü su basan alt geçitleri güçlükle geçebildi.

Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı - Haberler
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