Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı
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Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı Orman gönüllüsünü etrafında bulunan ormancılar kurtardı Balıkesir'in Edremit ilçesindeki orman yangınında bir ayı dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

Orman gönüllüsünü etrafında bulunan ormancılar kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki orman yangınında bir ayı dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

28 yaşında olduğu öğrenilen Özkan Kaya isimli kişi Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı
Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı
Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı
Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı - Haberler
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