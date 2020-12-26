Emekli sağlıkçı, sahte alkolden hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 4 gün önce alkol zehirlenmesi nedeniyle Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 42 yaşındaki Serkan Ulaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybederek yaşama tutunamadı. Vefatının ardından savcılık incelemesinden sonra sağlıkçının cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Ulaş'ın, 28 Aralık Pazartesi günü Burhaniye merkez Geriş Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

"SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM"

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Mehmet Ali Koçpınar, "Hastanemizde daha önce görev yapan hemşire Serkan Ulaş, 42 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Kelimelerin acısını tarif etmeye yetmediği bugünde tüm sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

ALKOLÜN NEREDEN ALINDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan sağlıkçının etil alkolü nereden aldığı konusunda başlatılan araştırmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı