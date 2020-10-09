Edremit Körfezi'nde yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
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Edremit Körfezi'nde yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

09.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:22
Edremit Körfezi'nde yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Kuzey Ege'de sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışın ardından akşamüzeri oluşan ve yaklaşık yarım saat havada kalan gökkuşağı adeta görsel şölen oluşturdu.

Kuzey Ege'de sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışın ardından akşamüzeri oluşan ve yaklaşık yarım saat havada kalan gökkuşağı adeta görsel şölen oluşturdu.

Edremit Körfezi'nde Kazdağları ile Madra Dağı arasında adeta bir köprü oluşturan gökkuşağı, fotoğraf sanatçıları ve bölgede yaşayanların ilgi odağı oldu.

Gökkuşağını görenler fotoğraf makineneleri ve cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirmek için yarıştılar.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yat limanının üzerinde oluşan gökkuşağını cep telefonu ile görüntüleyen Hayriye Özyılmaz AA muhabirine, "Gökkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Çok güzel. Doğa harikası. Cep telefonumla gökkuşağını kayda aldım çok güzeldi çünkü. Bu manzarayı kaçıramazdım." dedi.

Fotoğraf sanatçısı emekli öğretmen Hasan Bayrak yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olunca fotoğraf çekmeye merak saldığını belirterek, "Bugün yağan yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gerçekten her zaman rastlanacak bir gökkuşağı değil. Çünkü Kazdağları'ndan Madra Dağı'na kadar uzanan bir gökkuşağı gördük ki biz böylesi bir olaya ayda yılda değil yıllarca hasret kalan insanlarız." diye konuştu.

Bayrak, oluşan gökkuşağını ve gün batımını fotoğraf makinesiyle görüntüleyerek arşivine çok güzel kareler kaydettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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