Edirnespor Başkanı Üner, Başsavcı Çakmak ile Baro Başkanı Sivrikaya'yı ziyaret etti
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Edirnespor Başkanı Üner, Başsavcı Çakmak ile Baro Başkanı Sivrikaya'yı ziyaret etti

Edirnespor Başkanı Üner, Başsavcı Çakmak ile Baro Başkanı Sivrikaya'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya'yı ziyaret etti.

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya'yı ziyaret etti.

Üner ve beraberindekiler Çakmak ve Sivrikaya'ya makamlarında ziyarette bulundu.

Üner, görevlerinde başarı dilediği Başsavcı Çakmak ve Baro Başkanı Sivrikaya'ya isimleri yazılı 22 numaralı Edirnespor forması armağan etti.

Edirnespor Başkanı Üner, Başsavcı Çakmak ile Baro Başkanı Sivrikaya'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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Edirnespor Başkanı Üner, Başsavcı Çakmak ile Baro Başkanı Sivrikaya'yı ziyaret etti - Haberler
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