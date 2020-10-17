Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması
17.10.2020 01:22 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:43
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısı 00: 00'dan Pazartesi sabah saat 05: 00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısı 00: 00'dan Pazartesi sabah saat 05: 00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı duyuruldu.
- İstanbul
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Buna göre 16 Ekim Cuma 00: 00'dan 19 Ekim Pazartesi saat 05: 00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak. İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı