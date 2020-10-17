Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısı 00: 00'dan Pazartesi sabah saat 05: 00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı duyuruldu.