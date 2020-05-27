EDİRNE Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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EDİRNE Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan Dursun Kılıç (52), komşularının ihbarı üzerine polis tarafından yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

27.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:34

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan Dursun Kılıç (52), komşularının ihbarı üzerine polis tarafından yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Sağlık görevlileri ve polisin, koruyucu kıyafet giyerek, kontrol ettiği Kılıç'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir işyerinde garsonluk yağan ve yalnız yaşayan Dursun Kılıç'tan geçen Perşembe gününden beri haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık polis ve sağlık ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giyerek savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, yatak odasındaki yatağında hareketsiz yatan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Dursun Kılıç'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kılıç'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

EDİRNE Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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