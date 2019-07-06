EDİRNE Kırkpınar sevdası için yüzlerce kişi dışarıda sabahladı

Kırkpınar sevdası için yüzlerce kişi dışarıda sabahladı

Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler otellerde boş oda bulamayınca, Selimiye Cami bahçesinde kurdukları çadırlarda geceleri geçiyor.

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kentte gelenler otellerde yer kalmadığı için tarihi Selimiye Camisi bahçesinde çadır kurarak kalıyor. Kentte tüm otellerin dolu olması ve fiyatların da yüksek olmasından şikayet edenlerin son çaresi olurken bazı vatandaşların ise geleneksel hale getirdiği bir etkinlik olarak görüyor.

Güreşleri izlemek için Kocaeli'den gelen ve Selimiye Camisi bahçesinde arkadaşlarıyla çadır kurarak 3 gecedir kaldıklarını belirten Muzaffer Kılıçsoy, Güreşleri izlemek için geliyoruz ama maalesef otellerde yer kalmamış. Zaten otellerde yer olsa da 300 lira çok pahalı. Biz 6 arkadaş geldik buraya hepimiz gördüğünüz gibi dışarıda sabahladık dedi.

Antalya'dan gelen Mustafa Kababıyık'da Selimiye bahçesinde çadır kurarak kalmayı sevdiklerini belirterek, Burayı seviyoruz. daha bir değişik oluyor. Orhan Okulu için geliyoruz. 3 gecedir burada yatıyoruz. Oteller dolu fiyatlar çok yüksek burası daha çok hoşumuza gidiyor kendi işimizi kendimiz görüyoruz dedi.

AVUSTURYA'DAN GELDİLER

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Avusturya'dan gelen Halit Koç ve İbrahim Demir, otellerde yer bulamadıkları için 5 gündür Selimiye Cami bahçesine kurdukları çadırda kaldıklarını söyledi. Ata sporu yağlı güreşleri çok sevdiklerini ve her yıl Kırkpınar'a geldiklerini belirten söyleyen Halit Koç, Avusturya'dan geliyoruz, yer olmadığı için burada kalıyoruz,aynı zamanda doğal hayat yaşıyoruz.Kırkpınarı ziyaret ettik, Edirne'mizi ziyaret ettik.Tatilimizi uzattık Edirne için,çok mutluyuz çok memnunuz. Memleket sevgisi ve hasreti, insan sevgisi bizi buraya getirdi.dedi.İbrahim Demir'de Biz Avusturya'dan geldik beş günden beri burada kalıyoruz. Camilerini çarşılarını geziyoruz, Kırkpınar Güreşleri afişlerini gördük gelmişken kalalımdedik şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 bin 400 yataklı kapasiteli kentte Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kalacak yer kalmazken, Selimiye Cami bahçesi başta olmak üzere park ve açık alanlar güreş severlerin kurdukları çadırlarla dolup taşıyor.

Kaynak: DHA