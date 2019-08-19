19.08.2019 16:22

Edirne Kamu-Sen Temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat toplu sözleşme görüşmelerinin 3 milyon memur, 2 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 20 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Kanpolat, hem resmi rakamlar hem de yapılan hesapların, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösterdiğini belirtti.

Bir süre slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.

-Av sezonu açıldı

Av sezonu cumartesi günü açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde 2019 - 2020 av sezonu cumartesi başladı.

Merkez Av Komisyonu tarafından alınan kararlar uyarınca genel ve devlet avlaklarında çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), yaban domuzu avı için ise ilave olarak salı günü de av yapılabilecek.

Av sezonu boyunca avcıların, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenen hususlara riayet etmeleri, avlaklarda bulundukları süre boyunca çevreyi kirletmemeleri, fişek kapsüllerini doğada bırakmamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

-Otluk alan yangını

Barutluk Mahallesi'ndeki otluk alan yangını 1 dönüm alanda etkili oldu.

Alınan bilgiye göre, Belkoop sitesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Otların kuru olması nedeniyle yangının alanı genişledi, itfaiye 1 dönüm alanda etkili olan yangını söndürdü.

Kaynak: AA