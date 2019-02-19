Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Müftü Üzüm'e teşekkür etti.

Üzüm de Güngör'e teşekkür ederek, müftülük çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Meriç Müftüsü Çelebi Gün ve Kur'an Kursu öğrencileri de ziyarette hazır bulundu.

Havsa'da peyzaj çalışması

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçedeki peyzaj çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, bahar aylarının yaklaşmasıyla çalışmaların hızlandığını belirtti.

Park, yeşil alanlar ve refüjlerdeki çalışmaların süreceğini aktaran Tekin, "Park Bahçeler ekiplerimiz ilçe genelinde budama ve bakım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İlçemizi güzelleştirmek için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA