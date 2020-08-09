Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde Kovid-19 denetimi

Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde Kovid-19 denetimi
09.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:44

Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Sosyal Hizmet Merkezi, Edirne Merkez Huzurevi, Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi, Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Meriç Özel Hanife Ağyüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İpsala Özel Yeni Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Keşan Özel İlgi Bakım Merkezi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nde salgın tedbirlerine ilişkin denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildiği belirtildi.

Denetimlerde tüm yatılı kuruluşları ziyaret ettiğini aktaran Özbaş, şunları kaydetti:

"Kuruluşlarımızda görevli personelimiz PCR testinden geçtikten sonra sabit vardiya sistemi ile özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Kuruluşlarımıza gelen her bir müracaatçının ateş ölçümü gerçekleşmekte ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Kuruluşlarımızda hizmet almakta olan vatandaşlarımızın da 6 saat arayla ateş ölçümü gerçekleştirilmekte, dezenfeksiyon çalışmaları, nabız ve solonum dereceleri kontrolü yapılmaktadır."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı Sağlık
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Alanyasporlu Welinton, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor Spor
Alanyasporlu Welinton, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Süleyman Hurma
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde Kovid-19 denetimi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 13:15:48. #1.15#
title