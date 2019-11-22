Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
22.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:56
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muhammed Zarar idaresindeki 22 DU 521 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta Ersan Şen idaresindeki 22 HS 346 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA