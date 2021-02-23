Edirne'de sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne'de sentetik uyuşturucu ele geçirildi

23.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:28
Edirne'de sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Edirne'de araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu.

Yapılan aramada, 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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