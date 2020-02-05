Edirne'de Paletli Yüzme Federasyon Şampiyonası heyecanı başlıyor

05.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:06

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilecek şampiyonada 20 spor kulübünden 128 sporcu mücadele edecek.

Edirne Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 7-9 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek olan TSSF Paletli Yüzme Açık Yaş Federasyon Şampiyonası'nda büyükler, gençler A ve gençler B yaş gruplarında 60 kız, 68 erkek sporcu madalya kürsüsü için mücadele edecek. Suüstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde, 50 ila 1500 metre arasındaki mesafelerde 22 ayrı müsabaka yapılacak. Şampiyonanın ilk yarışması, 7 Şubat Cuma günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek. Yarışmaların kapanış töreni 9 Şubat Pazar günü saat 14:00'da yapılacak.

Şampiyonaya katılan tüm spor kulüplerine ve sporcularına başarılar dilediğini ifade eden TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Edirneli sporseverler, 3 gün boyunca heyecanlı ve çekişmeli performans yarışlarına tanıklık edecekler. Bu organizasyona destek veren Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Edirne Valiliğini, sualtı sporlarının her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Spor Genel Müdürlüğü'müze çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Bültenler