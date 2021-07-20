Edirne'de kaza yapan ehliyetsiz sürücü: Babam duyarsa ben ne yapacağım

Edirne'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü şerit ihlali sonucu karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazadan sonra takla atan otomobilden şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, olay yerine gelen polislere endişesini ifade ederek, "Babam duyarsa ben ne yapacağım" dedi.

Edirne-Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde saat 21.00'de meydana gelen kazada E.B.K. yönetimindeki 22 ADD 051 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen M.Ç. yönetimindeki 22 AB 933 plakalı otomobille çarpıştı.

TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle E.B.K.'nin kullandığı otomobil takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücü ve araçta bulunanları sağlık kontrolünden geçirdi.

"ŞERİT İHLALİ YAPTI"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan sürücü M.Ç., "Bahçeyi sulamak için Kapıkule istikametine gidiyordum. Karşı şeritten çok hızlı gelen araç benim şeridime geçerek bana çarptı. Çok korktum" dedi.

"BABAM DUYARSA BEN NE YAPARIM"

Kazadan sonra takla atan otomobilde yara almadan kurtulan ehliyetsiz sürücü E.B.K. ise olay yerine gelen polislere, "Babam duyarsa ben ne yapacağım" diyerek paniğe kapıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray