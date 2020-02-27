Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

27.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:14
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 59 JD 288 ve 22 LS 015 plakalı otomobiller, 'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 59 JD 288 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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