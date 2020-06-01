Edirne'de bazı köylerde ekili alanı "dolu" vurdu
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Edirne'de bazı köylerde ekili alanı "dolu" vurdu

Edirne'de dün etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerindeki ürünler zarar gördüKentte merkeze bağlı Kemalköy, Sarayakpınar, Uzgaç ve Budakdoğanca köylerinde dün etkili olan dolu; arpa, buğday ve ayçiçeği ekili arazilerde zarara neden oldu.

01.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:22

Edirne'de dün etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerindeki ürünler zarar gördü

Kentte merkeze bağlı Kemalköy, Sarayakpınar, Uzgaç ve Budakdoğanca köylerinde dün etkili olan dolu; arpa, buğday ve ayçiçeği ekili arazilerde zarara neden oldu. Yağış nedeniyle sebze bahçeleri de zarar görürken bazı evlerin dış cephelerinde maddi hasar meydana geldi.

Kemalköy köyü sakinlerinden üretici Mesut Süzer, AA muhabirine, kısa süre etkisini gösteren dolunun belli bölgelerde ekili arazilerde hasara neden olduğunu söyledi.

Hasat dönemi yaklaşan arpada hasarın daha çok olduğunu belirten Süzer, "Şu anda gördüğümüz kadarıyla arpalarda yüzde 80'e yakın bir kayıp var. Buğdaylarda da bölgesine göre yüzde 50'ye yakın zarar var. Sigorta şirketleri hasar tespit çalışması yapacak. Bu dönemi en az kayıpla atlatmayı istiyoruz." dedi.

Üretici Yunus Ekşi de "şiddetli dolunun" tarlalarda zarara neden olduğunu ve ürün kayıpları oluşturduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt incelemede bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yağış sonrası zarar gören alanlarda incelemede bulundu.

Dolunun etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Bayazıt, "Arpa ekili alanlarda hasarın daha yüksek olduğu, buğday ekili alanlarda oranın daha düşük olduğu, ayçiçeklerinde ise yapraklarında hasar meydana geldiği ancak bu hasarın gelişimlerine büyük çapta etki etmeyeceği tarafımızdan değerlendirilmiştir. Tek tesellimiz dolunun sınırlı bir alanı etkilemesi oldu. Çiftçilerimize geçmiş olsun, Rabb'im beterinden korusun." ifadesini kullandı.

Edirne'de bazı köylerde ekili alanı 'dolu' vurdu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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