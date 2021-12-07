Edirne'de 'altyapı yetersizliği' tepkisi; su dolu caddeye ağ attılar

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - EDİRNE'de, altyapının yetersiz olduğunu savunan 2 kişi, yağmur nedeniyle suyla dolan caddeye balık ağı attı. İkiliden bu anları kaydeden Hakan Yazıcı (41), belediyenin 3 yıldır çözemediği altyapı sorununa tepki gösterdiklerini belirterek, "3 yıldır bitmeyen bu altyapı sorunu bir türlü çözülemiyor. Yazın tozdan oturamıyoruz, kışın da çamurdan hiçbir yere gidemiyoruz. Dün de yağmur çok yağdı ve sokak ortasında su birikti. Biz de o suya bir serpme atalım, dedik ve böyle bir video çektik" dedi.

Edirne'de 2 günden bu yana yağan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kocasinan Mahallesi'nde, biriken yağmur sularını gören ve altyapı sorununun çözülmemesine tepki göstermek isteyen Hakan Yazıcı ve Zekeriya Kurt (55), Dr. Ahmet Zafer Sokak'a serpme yöntemiyle balık ağı attı. İkiliden bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Hakan Yazıcı, amaçlarının altyapı sorununun 3 yıldır çözülememesine tepki göstermek olduğunu söyledi.

Öte yandan 2 günden bu yana yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Pazartesi günü metrekareye 8,4 kilogram yağış düşen kentte bugün ise metrekareye 3,6 kilogram yağış düştü.