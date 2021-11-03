Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

Yapılan denetimlerde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişiye 218 bin 200 lira para cezası kesilirken kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.

Midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title