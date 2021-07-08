EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Salı günü saat 20:00 'da yayınlanmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas Çakırbeyli diziden ayrılıyor mu? EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu? EDHO İlyas Çakırbeyli kimdir?

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden kim ölüyor? EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO İLYAS ÇAKIRBEYLİ ÖLÜYOR MU?

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba diziden ayrılacak. Ozan Akbaba 200. bölümde diziden ayrılacak.

OZAN AKBABA KİMDİR?

1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol aldı.Oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür'de oynadı. Günümüzde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine can veriyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Selin Şekerci Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:57:22. #1.16#

title