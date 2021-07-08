EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Salı günü saat 20:00 'da yayınlanmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas Çakırbeyli diziden ayrılıyor mu? EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu? EDHO İlyas Çakırbeyli kimdir?

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden kim ölüyor? EDHO İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO İLYAS ÇAKIRBEYLİ ÖLÜYOR MU?

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba diziden ayrılacak. Ozan Akbaba 200. bölümde diziden ayrılacak.

OZAN AKBABA KİMDİR?

1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol aldı.Oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür'de oynadı. Günümüzde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine can veriyor.