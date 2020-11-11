EDHO Ahmet Erkut kimdir, kaç yaşında? Ahmet Erkut dizileri nelerdir? Ahmet Erkut Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandıracağı Dayı Korkmaz kimdir?

Her salı ekranlara gelen ve çok sevilen bir dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a pek çok yeni transfer yapıldı! Peki, EDHO Ahmet Erkut kimdir, kaç yaşında? Ahmet Erkut dizileri nelerdir? Ahmet Erkut Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandıracağı Dayı Korkmaz kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine pek çok yeni isim katıldı. Efsane dizinin oyuncularına yakından bakma fırsatı elde ediyoruz. Peki, EDHO Ahmet Erkut kimdir? Ahmet Erkut hangi karakteri canlandıracak?

AHMET ERKUT KİMDİR?

Ahmet Erkut, pek çok yapımda yer alan duayen bir tiyatro oyuncusudur. Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.

Genel anlamda 1990 yılından bugüne değin birçok tiyatro oyununda yer almaya devam etmektedir.

İlk profesyonel dizi oyunculuğu tecrübesini Rüzgarlı Sokak dizisinde elde etmiştir. Bu diziden önce de 2008 senesinde Şeytanın Pabucu filminde Dursun karakterine başarı ile hayat vermişti.

Son zamanlarda EDHO dizisinde kamera karşısına çıkmıştır. Burada Dayı Korkmaz rolü ile oyunculuk sergilemektedir.

AHMET ERKUT DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Rüzgarlı Sokak

AHMET ERKUT'UN CANLANDIRDIĞI EDHO DAYI KORKMAZ KİMDİR?

Oyuncunun hayat verdiği Dayı Korkmaz karakteri hakkında bilgiler oldukça azdır.