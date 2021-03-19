Eda Ece'den Yasak Elma ile ilgili bomba bilgi

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, entrika bombası dizi ile ilgili Instagram hesabından şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu. Ece'nin, yeni bölüme ithafen, "Ben bile şok oldum. Kaçmaz" paylaşımı hayranları arasında heyecan yarattı.